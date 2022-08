FC Nantes, LOSC, Stade Rennais - Mercato : Kombouaré en remet une couche avec Blas !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

La situation de Ludovic Blas (24 ans) en cette fin de mercato est complexe. Buteur et auteur d’un match plein à Marseille (1-2), le milieu offensif du FC Nantes est pourtant sur le départ cet été. Si Olivier Létang a confirmé un intérêt du LOSC, sans en rajouter, le club nordiste commencerait néanmoins à douter d’un dénouement positif dans ce dossier, a fait savoir Canal+.

Les Dogues se donneraient jusqu’à la semaine prochaine avant de passer à une autre dossier... au moment où le Benfica Lisbonne a réactivé la piste Blas de son côté...

Interrogé sur un éventuel départ cet été, Antoine Kombouaré ne vivrait pas bien la chose et l’a redit haut et fort. « Apparemment, le président a pensé que je lui ai mis un coup de pression mais, moi, je défends mon travail, a-t-il expliqué au micro d’Alexandre Ruiz après le match contre l’OM. Moi, j’ai quatre attaquants et je ne veux pas qu’ils partent. Et, après, je veux des renforts mais je ne suis qu’entraîneur. Je défends les intérêts de mon équipe mais c’est lui le patron. S’il me dit que le joueur doit partir parce qu’il faut de l’argent, je ferme ma gueule mais j’aurais les boules. »

Plus globalement, cette fin de mercato semble électrique au FC Nantes, où Blas mais aussi Alban Lafont et Moses Simon pourraient être attaqués. « Si demain, on doit vendre Ludo, Simon ou Alban pour qu’on soit payé jusqu’à la fin de la saison, on choisit cette voie. Il faut que le président prenne la décision lui, pas moi, a précisé le Kanak. Si un départ de Ludo changerait le visage de l’équipe ? C’est pire que ça ! J’aurais les boules... »