FC Nantes - Mercato : 28 millions d’euros pour Jean-Kévin Augustin !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les supporters du FC Nantes ont un souvenir précis de Jean-Kévin Augustin. Recruté le 5 octobre 2020 pour relancer une carrière au point mort après deux expériences mitigées à l’AS Monaco puis à Leeds United, l’ancien attaquant du PSG fut très peu utilisé par ses entraîneurs chez les Canaris. Les causes ? Un retard au niveau physique et à un Covid long qui lui ont été fatals et accéléré son départ à Bâle en juillet 2022. Depuis, sa situation s’est quelque peu arrangée... notamment sur le plan financier !

Leeds a fait appel

Condamné en novembre 2022 par le TAS, Leeds avait refusé de payer l’option d’achat automatique (20 M€) en cas de montée en Premier League alors qu’il validé son billet. Plus tard, les deux clubs semblaient avoir réglé ce litige, les Peacocks acceptant de payer une somme équivalente à Leipzig. The Athletics nous apprend aujourd’hui que l’affaire n’est pas finie : la Chambre de règlement des différends de la FIFA a condamné Leeds à payer pas moins de 28 M€ à Augustin pour rupture de contrat abusive ! Une somme mirobolante en grande partie due au salaire hebdomadaire de 90 000€ qu’aurait dû toucher Augustin en Angleterre, et ce, pendant cinq ans. Leeds a fait appel.