FC Nantes - Mercato : les Canaris à la lutte avec les Girondins pour un ailier turc

Après une saison compliquée et plusieurs départs, le FC Nantes tente de repartir sur de nouvelles bases. Des recrues sont espérées, mais une cible offensive nantaise pourrait finalement rejoindre Bordeaux.

Un international turc

Auteur d'un but et de quatre passes décisives en 28 matchs avec Galatasaray la saison dernière, Yunus Akgün serait dans le viseur du FC Nantes. L'ailier turc pourrait arriver sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 6 millions d'euros, révèle le journaliste Yağız Sabuncuoğlu. Cependant, les Girondins de Bordeaux aimeraient également attirer Akgün sous les mêmes conditions. À noter que Leicester est égalmnt intéressé par le Turc. Le FC Nantes pourrait une fois de plus se faire damer le pion par un club de Ligue 2...

ÖZEL | Leicester City, Bordeaux ve Nantes, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için şarta bağlı ‘zorunlu satın alma’ ile birlikte resmi kiralama teklifi yaptı.



💰 SATIN ALMA OPSİYON TEKLİFLERİ



Leicester City: 7 milyon euro

Bordeaux: 6 milyon euro

Nantes: 6 milyon euro — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 6, 2023

