FC Nantes - Mercato : Abdoulaye Touré change déjà de club !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Abdoulaye Touré connaît une saison 2021-22 aussi décevante que celle du FC Nantes est surprenante ! Pourtant, quand il a quitté les bords de l'Erdre l'été dernier, on s'attendait davantage à ce que ce soit lui qui connaisse des sensations fortes. Mais le Genoa, qui l'a recruté pour 3,5 M€, est au plus mal (19e sur 20) et il vient de changer d'entraîneur pour la deuxième fois, le mythe Andryi Shevchenko n'ayant pas réussi à faire de miracles.

Touré, lui, n'a pas vraiment pesé sur les mauvais résultats des Grifoni. En effet, il n'a pris part qu'à 8 matches, n'étant titulaire qu'en 5 occasions. Le club de Gênes tente le tout pour le tout lors de ce mercato et a invité les éléments jouant peu à aller voir ailleurs. L'ancien capitaine du FCN a donc été prêté jusqu'en juin à Karamgürük, modeste 12e du championnat de Turquie. Si sa nouvelle équipe pointe juste devant Galatasaray, son ambition est uniquement le maintien. Pas très enthousiasmant...

En manque de temps de jeu au #Genoa, l’ancien Nantais Ab.#Touré - qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 - prend la direction de #Karagümrük. Accord global pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 20, 2022