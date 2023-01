FC Nantes - Mercato : accord pour Delort (OGC Nice), Da Silva (OL) relancé !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Le FC Nantes va mieux. Sportivement, les Canaris ont redressé la barre de manière très rassurante depuis la Coupe du monde au Qatar, notamment en défense, et peuvent désormais se concentrer sur le mercato hivernal. Plusieurs dossiers restent sur le feu.

Où en est par exemple la situation d’Andy Delort ? Selon Ouest France, les négociations sont toujours en cours entre le FC Nantes et l’OGC Nice. Le joueur veut plus que jamais venir à la Beaujoire. « Joueur et Nantes d'accord », précise l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter.

David Phelippeau ajoute que le dossier menant à Damien Da Silva n’est toujours pas refermé au FC Nantes. Le défenseur de l’OL, passé dans les rangs du Stade Rennais dans le passé, aimerait bien la MLS. À suivre...

