FC Nantes - Mercato : accord quasi total avec le Stade Rennais pour Blas !

Décidément le Stade Rennais a le vent en poupe en ce début de Mercato ! En l'espace de quelques heures, le club breton a bien avancé et est sur le point d'entériner les arrivées d'Enzo Le Fée (FC Lorient, 23 ans) et Ludovic Blas (FC Nantes, 25 ans) pour une somme totale approchant les 40 M€. C'est en tout cas ce qu'assure Foot Mercato. Après avoir annoncé aux alentours de midi qu'un accord avait été trouvé entre Rennes et Lorient pour le transfert de Le Fée moyennant une somme approchant les 25 M€ (signature après l'Euro Espoirs), le site internet a fait savoir il y a quelques minutes que l'accord tripartite pour la venue de Ludovic Blas était quasi-total.

Rennes n'attend pas le départ de Doku pour finaliser Blas !

En effet, le Stade Rennais aurait cédé aux exigences de Waldemar Kita qui attendait 15 M€ pour racheter la dernière année de contrat de son maître à jouer et Ludovic Blas aurait aussi donné son aval à ce transfert. Il ne resterait plus que quelques détails à régler sur ce transfert.

Si cela se confirme, le Stade Rennais va devoir faire de la place et accélérer les ventes dans son secteur offensif. Jérémy Doku, courtisé par Liverpool et valorisé à 50 M€, fait partie des candidats les plus sûrs au départ...

◉ Ludovic Blas à un pas de Rennes



◉ Accord quasiment trouvé entre les Rennes et Nantes.



◉ Transfert aux alentours de 15M€



◉ Le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais.



