FC Nantes – Mercato : affaire Kolo Muani, Kita attaque Francfort

L'Equipe apporte des précisions sur l'affaire Kolo Muani ce lundi soir. Et confirme que Waldemar Kita a bien saisi la FIFA, comme révélé dimanche par Canal Plus. Mais le but de la manoeuvre est de dénoncer une présumée approche illégale de l'Eintracht Francfort auprès de Randal Kolo Muani avant le dernier mercato d'été. « Le club a attaqué Francfort à l'automne selon l'article 18.3 du règlement du statut et des transferts des joueurs de la FIFA, par rapport à une approche avant l'été dernier », précise en effet l'entourage du président des Canaris.

Il n'est donc pas question pour Kita de mettre en cause son attaquant, comme on aurait pu l'imaginer, pour avoir bouclé son avenir avec le club allemand avant même le 1er janvier.