FC Nantes - Mercato : Amine Harit s’éloigne de la Ligue 1

Schalke04 relégué en Bundesliga 2, la rumeur d'un départ Amine Harit (23 ans) a surgi. Selon la presse allemande, l'ancien joueur du FC Nantes avait même des contacts dans des clubs de haut de tableau en France. Un bruit qui ne devrait pas aller beaucoup plus loin.

En effet, comme le rapporte l'excellent journaliste italien Fabrizio Romano, l'international marocain formé à la Jonelière pourrait prendre la route d'un club champion d'Europe. Le Villarreal d'Unai Emery serait très intéressé par ses services.

Rappelons qu'Amine Harit sort d'une saison très mitigée en Allemagne. S'il a beaucoup joué (31 apparitions TTC), le milieu offensif n'a pas franchement pesé sur le jeu de son équipe (seulement 2 buts et 6 passes décisives). Il est encore sous contrat à Gelsenkirchen jusqu'en 2024...

Villarreal have opened negotiations with Schalke 04 to sign Amin Harit. He’s one of the main targets in Unai Emery list - talks ongoing. ?￰゚ヌᄇ? #Villarreal #Schalke