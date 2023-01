FC Nantes - Mercato : Antoine Kombouaré souhaiterait trois recrues en janvier

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

« J’ai pour coutume de travailler déjà avec l’effectif que j’ai. Les solutions sont souvent à l’intérieur du groupe. J’ai aussi souvent appris que les mercatos d’hiver ne sont pas souvent une réussite, car vous prenez des joueurs qui ne jouent pas dans leur club … Et les joueurs qui sont dans leur club et qui ont un temps de jeu, ils ne partent pas ». Si Antoine Kombouaré crie publiquement et à qui veut l'entendre qu'il ne s'attend pas à un Mercato animé au FC Nantes, cela n'empêche pas le Kanak de fixer ses besoins en privé.

Al-Tamari, un milieu axial et un défenseur central

En effet, si l'on en croit L'Equipe, le coach des Canaris a pointé du doigt trois besoins clairs sur ce mois de janvier. Antoine Kombouaré souhaiterait en effet le renfort d'un ailier droit pour dynamiser le front de l'attaque (on parle du jordanien Moussa Al-Tamari qui évolue en Belgique à OH Louvain), mais également d'un milieu axial et d'un défenseur central.

Pas de latéral envisagé

En revanche, même si le FC Nantes a laissé filer Fabio à Grêmio (D1 brésilienne) et Dennis Appiah à l'ASSE, il n'est pas prévu de recruter dans les couloirs. A droite, Antoine Kombouaré compte sur son joker Fabien Centonze et sur Sébastien Corchia. A gauche, le retour de blessure de Charles Traoré offre une doublure à Quentin Merlin...