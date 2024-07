FC Nantes Mercato : après Abline, Kita doit-il faire un effort avec Lopes (OL) ?

Zapping But! Football Club

« Honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce que fait l'OL à Anthony Lopes. Pousser comme ça vers la sortie un vrai Gone, qui a toujours répondu présent dans les bons comme dans les mauvais moments, à Lyon, ne me parait vraiment pas classe du tout, voire même carrément irrespectueux. Certes Lopes a eu quelques trous d'air en début de saison dernière, mais à 33 ans, il n'est pas en fin de carrière, et on verra si le Brésilien Luca Perri est vraiment plus fort que lui. Il n'est pas fini et il serait revanchard En tout cas, voilà le natif de Givors sur le marché. Et c'est une belle opportunité pour le FC Nantes en cas de départ d'Alban Lafont.

Lopes revanchard

Perso, j'ai un peu de mal à imaginer Lopes revêtir un autre maillot que celui de l'OL en L1, mais si le défi des Canaris lui plait, alors il faut foncer. Le Franco-portugais est un joueur de caractère, un leader, et il me semble que cela fait un peu défaut au groupe nantais depuis quelques années. Un Lopes peut venir secouer le cocotier, apporter son expérience, son enthousiasme. C'est une valeur sûre de notre L1. Et il serait revanchard, à n'en pas douter. Il mettrait un point d'honneur à prouver que Lyon s'est trompé. Du gagnant-gagnant, donc, à mon sens. »

Laurent HESS

Une politique restrictive, vraiment ?

« Sur le papier, Laurent a raison : tenter le pari Anthony Lopez, revanchard et animé d'un vrai esprit de gagneur, n’aurait rien d’infamant. Sauf que le FC Nantes n’est pas dans une situation où il peut faire tout et n’importe quoi. Sur le volet financier, la crise des droits TV grève une partie du recrutement. La politique restrictive, où chaque sou semble compté en interne, doit être respectée à la lettre pour éviter un possible déclassement. Dans cette configuration, que penseraient des salariés du club en danger s’ils voyaient débarquer une recrue qui émarge aux alentours de 350 000€ brut par mois ? Très loin des objectifs du FC Nantes de cadrer sa masse salariale aux alentours des 100 000€ brut par mois pour ses joueurs les mieux rémunérés...

L'antécédent Barthez

Outre le volet financier, et sans remettre en cause la motivation et la compétitivité de Lopes, un antécédent interpelle forcément : Fabien Barthez. Recruté en 2007, alors que sa carrière était en sommeil, le champion du monde 98 avait connu un cauchemar au FC Nantes, allant même jusqu’à en venir aux mains avec un supporter éméché au sortir d’une énième défaite contre le Stade Rennais. L'ancien gardien des Bleus, en diva, s’était également mis à dos une grande partie du groupe professionnel... Alors, non, Lopes n’est et ne sera jamais Barthez. Mais l’idée émergeant au FC Nantes de relancer un gardien plus en fin de carrière qu’à son apogée est, elle, similaire. »

Bastien AUBERT

