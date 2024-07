FC Nantes Mercato : après Abline, une deuxième recrue arrive aujourd'hui !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Comme annoncé conjointement ce mardi par L'Équipe et Ouest-France, le FC Nantes aurait bouclé une deuxième arrivée estivale après celle de Matthis Abline. Il s'agirait de celle de Filip Krastev.

Krastev attendu dans les prochaines heures à Nantes !

Le milieu de terrain et international bulgare devrait être prêté une saison avec option d'achat au FCN par le club belge de Lommel, propriété du City football group. Toujours d'après Ouest-France, le joueur de 22 ans, qui avait déjà être prêté la saison dernière au Los Angeles FC et à Zwolle, serait attendu ce mercredi à la Jonelière, le centre d'entraînement des Canaris, pour y passer sa visite médicale et signer son contrat en faveur du club des bords de l'Erdre.

Le joueur est attendu demain à la Jonelière ! #FCNantes MERCATO https://t.co/WhTROPGfGS — David Phelippeau (@dphelippeau) July 9, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !