FC Nantes - Mercato : après Guessand, les Canaris visent un ailier

Antoine Kombouaré a vu débarquer Evann Guessand à la pointe de son attaque mais les travaux ne sont pas finis. Alors que le Kanak attend toujours un autre numéro 9 et deux ailiers, une piste a déjà avancé dans les couloirs d’après Football 365 Afrique.

Arrivé au terme de son contrat avec Nîmes, Zinedine Ferhat intéresse les dirigeants nantais. Le milieu offensif arriverait gratuitement et dispose déjà d’une certaine expérience en Ligue 1 à 29 ans.

Les Canaris ne sont pas seuls sur Ferhat

Le dossier s’annonce plus compliqué que prévu pour le FC Nantes. Au-delà de la concurrence du FC Lorient qui a déjà avancé ses pions, certains clubs du Golfe pourraient venir faire de l’ombre aux jaune et vert. L’international algérien dispose d’une belle côte et des clubs du moyen-orient ont déjà approché le joueur avec des offres salariales très alléchantes. Ferhat devra choisir entre la France ou l’exil. Selon le média africain, le joueur aurait déjà refusé une proposition des Nantais jugée trop faible.