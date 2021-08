FC Nantes – Mercato : après Kolo Muani, un autre cadre n'est pas pressé de prolonger

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En fin de contrat en juin 2022, Randal Kolo Muani refuse pour l'heure de prolonger au FC Nantes. Une situation qui n'arrange pas forcément Waldemar Kita, lequel pourrait encore perdre un pur produit des Canaris pour 0€ dans un an. Mais l'attaquant international Espoirs n'est pas le seul en fin de contrat sur les bords de l'Erdre.

Même si du fait de son âge (33 ans) et de sa faible valeur marchande son cas n'est pas du tout prioritaire, Nicolas Pallois est dans la même situation. Présent en conférence de presse hier, le défenseur l'a assuré : il n'est pas fragilisé par la situation.

Pallois : « Je ne cours pas après les années de contrat »

« Il me reste une année de contrat. Je ne cours pas après les années de contrat. Je donne mon maximum. Je me suis toujours dit que du moment où je ferai le boulot sur le terrain, j’aurai des opportunités. À moi de ne pas calculer et de prendre du plaisir. Je suis Nantais, je joue à Nantes et pour l’instant, je suis bien ici », a glissé l'intéressé, qui n'a pas l'intention de prendre sa retraite à moyen terme : « L’année dernière, j’ai loupé deux matches pour choix de l’entraîneur et deux autres pour suspension. Moi, tout va bien ».

Nicolas Pallois a également fait savoir que la perte du capitanat au profit d'Alban Lafont ne l'avait pas non plus fait vaciller : « On m’a donné le brassard, moi je l’ai mis. On l’a donné à quelqu’un d’autre, ça ne me dérange pas du tout. Depuis que je suis à Nantes, je n’ai jamais dit que je voulais être capitaine. Ça ne m’empêche pas de parler sur le terrain, de dire ce que j’ai à dire à tout le monde ».