FC Nantes - Mercato : après la reprise, Aristouy a 4 nouvelles priorités !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

C’est aujourd’hui que le FC Nantes a repris l’entraînement à la Jonelière. En plus de l’ossature de son groupe de la saison dernière, Pierre Aristouy a pu intégrer plusieurs jeunes du centre d» formation. « Ils participeront au stage à La Baule (du 17 au 22 juillet) et ils ont tous une vraie carte à jouer », dit-on dans l’environnement du club, alors que Robin Voisine (21 ans) et Gor Manvelyan (21 ans) n’ont, eux, pas été conviés à cette rentrée des classes.

Quatre recrues attendues au FC Nantes

Si le programme du jour prévoyait une batterie de tests médicaux et physiques au FC Nantes, le mercato a aussi été évoqué. « Le FC Nantes prospecte actuellement [auprès des agents] pour recruter en priorité : un arrière gauche, un milieu de terrain, deux attaquants rapides (un profil plutôt axial, l’autre ailier polyvalent) et compenser ensuite d’éventuels nouveaux départs », glisse Simon Reungoat sur Twitter. Aristouy verra-t-il ses demandes exaucées ?

