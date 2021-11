FC Nantes - Mercato : après un stop de Kita, un chouchou des supporters va revenir à la charge !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Cheveux longs, idées courtes ? Si Oswaldo Vizcarrondo n’arbore plus la crinière qui a fait de lui un guerrier apprécié des supporters du FC Nantes entre 2013 et 2017, le défenseur de 37 ans a embrassé une carrière d’entraîneur comme adjoint d'Eddy Capron sur le banc de l'AS Sautron (N3). Le Vénézuélien a auparavant tenté une approche avec les dirigeants du FC Nantes, où personne n’a trouvé à lui donner une suite favorable.

« Évidemment, c'est mon objectif, je suis très attaché au club, a-t-il assuré dans So Foot. J'ai une bonne relation avec les Kita. On a eu une réunion il y a six mois, je leur ai présenté mon projet professionnel et de vie, ils disaient qu'ils voulaient me prendre. J'ai attendu une réponse et un mois après, ils m'ont signifié qu'ils avaient déjà des entraîneurs pour chaque équipe de la formation et que ce serait compliqué cette saison. »

Conscient que son avenir serait pour l’instant bouché au FC Nantes, Vizcarrondo a donc décidé de se faire la main en N3 en périphérie nantaise avant de revenir à la charge quand il sentirait que c’est le bon moment. « Je ne voulais pas attendre longtemps, j'essaie de suivre mon chemin. J'ai eu des propositions pour devenir entraîneur principal dans d'autres clubs de la région, mais je trouvais que c'était intéressant ici, a-t-il poursuivi. Après le BEF, je voulais passer le DES (Diplôme d'État supérieur) cette année, mais j'ai raté les inscriptions. J'espère que ça pourra se faire dans le futur. »

Le FC Nantes de Waldemar Kita, ça n’est pas que des mauvais souvenirs mais aussi de chouettes types : comme un certain Vénézuélien qui coule ajd des jours paisibles à Sautron en attendant un jour de retourner au pays prendre les rênes de la Vinotinto 🇻🇪https://t.co/luazY3xZ0r — Jérémie Baron (@BaronJerem) November 16, 2021