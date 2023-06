FC Nantes - Mercato : Aristouy perd déjà du beau monde, on en sait plus sur son futur adjoint

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La décision de continuer l’aventure avec Pierre Aristouy, nommé à la place d’Antoine Kombouaré à quatre journées de la fin de la saison, est acquise au FC Nantes. Waldemar Kita a validé la proposition de son fils, Franck, directeur général délégué du club. Et ce malgré l’obligation de verser une amende de 25 000 euros par match de Ligue 1 pour au moins une saison, puisque l’actuel entraîneur nantais ne possède pas le BEPF.

Il manque seulement une à deux pièces au puzzle : Aristouy doit trouver un adjoint expérimenté, rompu à la L1. Selon L’Équipe, ce technicien devra posséder un profil proche, par exemple, de Bruno Baronchelli ou Patrick Collot, qui ont officié sur les bords de l’Erdre dans l’ombre de Vahid Halilhodzic et Christian Gourcuff il y a peu. Un adjoint supplémentaire pourrait aussi venir renforcer le staff technique : Oswaldo Vizcarrondo, bombardé aux côtés d’Aristouy lors du remaniement du 9 mai, ne poursuivra pas sa mission.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Si Pierre Aristouy a scellé un accord de principe avec les dirigeants du FC Nantes pour rester en poste la saison prochaine, on en sait plus sur l’identité de son futur adjoint sur le banc des Canaris. Avec un renfort en plus ?