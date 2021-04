ASSE, FC Nantes - Mercato : après Etienne Green chez les Verts, Harry Kane chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le FC Nantes ne bronche plus. Incapables de s’imposer à la Beaujoire depuis le mois d’octobre dernier, les Canaris n’ont pas été plus en réussite dimanche contre l’OGC Nice (1-2). Du coup, ils ratent une nouvelle opportunité de sortir de la zone rouge alors qu’il ne reste plus que sept matches pour le faire.

Cette situation très inquiétante a provoqué une réaction en chaîne sur la toile et pas forcément chez les twittos les plus habituels du FC Nantes. Grégory Lallemand, journaliste à la Voix du Nord, s’est immiscé dans le jeu des Canaris pour sortir une blague subtile avec l'aide de la l'émergence du prometteur Etienne Green à l'ASSE.

Kane Harry, une signature salaire pour le FC Nantes ?

« Après avoir vu Armand Laurienté sauver Lorient à la Beaujoire puis Etienne Green briller avec Sainté dans ce match important à Nimes, le FC Nantes aimerait vite - dans l'optique de l'opération maintien - faire signer Kane Harry », a-t-il lâché sur Twitter. Pour ceux qui n’auraient pas encore compris la boutade, prononcez Kane Harry sans l’accent anglais...