FC Nantes - Mercato : ballotage favorable pour Bordeaux en Ligue 2, du mouvement pour Hwang ?

Le CNOSF a donné cette semaine un avis favorable au dossier de Gerard Lopez pour éviter la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National. La balle est désormais dans le camp du comité exécutif de la FFF qui rendra sans doute un verdict définitif ce mercredi. Le FC Nantes, toujours à l'affût pour recruter Hwang Ui Jo, attendait donc l'occasion pour négocier le prix de leur cible avec le club bordelais. Bordeaux maintient son offre Même si Bordeaux respire un grand coup, le club a toujours besoin de liquidités. Selon Emmanuel Merceron, le maintien des Girondins ne sera pas un motif pour faciliter les négociations pour la vente du buteur coréen. Gerard Lopez en demande toujours millions d'euros. Les Canaris, qui ont fait du numéro 9 leur priorité depuis longtemps pour remplacer Kolo Muani, savent à quoi s'en tenir. ça change pas grand chose, ils en veulent toujours 6M€ — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) July 25, 2022

Bordeaux maintient le prix de Hwang Le maintien de Bordeaux en Ligue 2 ne changera pas l'issue du transfert de Hwang au FC Nantes. Le prix ne bouge pas pour Hwang Ui Jo qui reste à 6 millions fermes. Si le CNOSF a plutôt de bonnes nouvelles pour les Girondins, ces dernières ne s'étendent pas à Nantes.

