FC Nantes - Mercato : Bayat fait déjà des misères à Kombouaré

En enrôlant Moussa Sissoko vendredi, le FC Nantes a frappé fort pour lancer son mercato. Il ne faudrait pas non plus que ce gros coup soit le dernier de l’été. Intéressé par le profil de Hwang Ui-jo (Girondins, 29 ans), dont il est le premier fan, Antoine Kombouaré pourrait ainsi déchanter.

Selon L’Équipe, le dossier est compliqué par la présence d’intermédiaires imposés par le FC Nantes, où Mogi Bayat, conseiller spécial de Waldemar Kita, garde une influence prononcée sur le recrutement. Du coup, un club pourrait en profiter : le FC Porto.

Bayat saborde le dossier Hwang

Les Portistas ont ainsi transmis une offre – dont le montant n’a pas filtré – pour l’attaquant international sud-coréen des Girondins. A priori, celle-ci ne devrait pas chambouler les plans du club bordelais avant son passage devant la commission d’appel de la FFF mardi après-midi.

Les dirigeants ont toujours fait savoir qu’ils ne comptaient pas brader leurs joueurs les plus bankables malgré la rétrogradation en National prononcée par la DNCG le 14 juin. L’accord trouvé avec les créanciers du club King Street et Fortress – et l’ouverture d’une ligne de crédit obligatoire de 14M€ de la part du second fonds d’investissement – les a confortés dans cette idée.

Pour résumer Tout proche de rejoindre le Sporting Portugal l’été dernier, Hwang Ui-jo (Girondins, 29 ans) pourrait bien découvrir le Championnat portugais un an plus tard, lui qui reste dans les petits papiers du FC Nantes au mercato estival.

