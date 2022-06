FC Nantes - Mercato : Bayat retrouve de l'influence, tensions à venir avec Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Entre l'enquête de la justice belge sur le monde du football, baptisée "Mains propres", et le reportage de la RTBF sur les dessous des transferts outre-Quiévrain, Mogi Bayat avait été contraint de se faire tout petit. L'agent belgo-iranien, qui aime visiblement offrir des montres de luxe à de potentiels clients, traînait de grosses casseroles. Mais le marché des transferts ayant ouvert, les dirigeants belges n'ont visiblement plus l'intention de se passer des services de l'agent le plus influent du pays.

C'est ainsi qu'on peut interpréter le message du compte MSV Foot : "Y’a des dirigeants en Belgique qui semblent être tellement perdus qu’ils utilisent leur forfait téléphonique pour demander de l’aide à papa Bayat en toute urgence, je répète en toute urgence. L’escroquerie dans le football belge a encore de beaux jours devant lui". Le FC Nantes, où Mogi Bayat est considéré comme le directeur sportif officieux, peut donc craindre le pire avec des arrivées en provenance du championnat belge. Ça promet des tensions avec Antoine Kombouaré...

#FCNANTES 🔰 || Plus Waldemar Kita tape sur le Collectif Nantais et plus j'ai comme l'impression que cette initiative, magnifique qui plus est, aboutira à quelque chose de magique.



La pression monte chez Casimir … PATIENCE ⏳



NANTES C'EST VOUS P*TAIN ⚔️

Pour résumer Après avoir été contraint de prendre ses distances avec le marché belge suite à l'enquête sur la corruption en Jupiler League, Mogi Bayat reprend du poil de la bête. Ce qui ne devrait pas faire les affaires de l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré.

