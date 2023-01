FC Nantes - Mercato : bientôt un attaquant en moins pour Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Si Antoine Kombouaré souhaite recruter un milieu et un attaquant au mercato, il s’attend à perdre un joueur offensif cet hiver. Selon L’Équipe, Gor Manvelyan (20 ans) ne devrait en effet pas participer à la seconde partie de saison. Le jeune milieu offensif fait partie des grands espoirs du FC Nantes mais il n’est actuellement pas dans les plans de son entraîneur, lui qui possède pourtant une petite cote en Belgique, où trois clubs sont candidats pour l’accueillir en prêt.

Manvelyan a la cote en Belgique

Ostende, 15e du championnat local, semble aujourd’hui le mieux placé pour attirer le Canari, auteur de 3 buts et de 2 passes décisives en 6 matches de National 2 cette saison. Seraing (18e) et Zulte Waregem (17e) sont aussi en course. S’il s’entraîne depuis deux ans avec les pros, Manvelyan, sous contrat jusqu’en 2024, n’est apparu qu’une seule fois en match officiel avec son club formateur, l’an passé en 32es de finale de la Coupe de France contre Vitré (2-0).

Bastien Aubert

Rédacteur