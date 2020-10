FC Nantes : Mercato, brassard retiré, faux départ... Abdoulaye Touré n'a pas d'états d'âme

Déchu de son brassard de capitaine et poussé vers la sortie (au SCO Angers et à Brest notamment), Abdoulaye Touré est finalement resté au FC Nantes. En conférence de presse, le milieu de terrain n'a fait preuve d'aucun état d'âme.

« Cette saison, je la vis bien. C’est une situation que j’ai déjà connue. Je commence à avoir de l’expérience. Au début, c’était difficile à accepter car on veut toujours jouer. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais avec un peu plus de maturité, d’expérience, on arrive à relativiser. Si le coach a décidé de me mettre sur le banc, c’est à moi de travailler et de prouver que je mérite ma place », a-t-il lâché.

« A moi de me remettre en question »

Paie-t-il son non départ ? « Je ne sais pas. Il faut poser la question au coach, c’est lui qui fait les choix, c’est lui le patron. Je respecte ses décisions. Si je suis sur le banc aujourd’hui, c’est que je ne fais pas mon travail comme il faut. A moi de me remettre en question. »

Déçu de ne pas être parti ? « Il y avait des offres mais, pour diverses raisons, ça ne s’est pas fait. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. J’ai une petite expérience aussi dans ce domaine donc non, ce n’est pas une déception », a déclaré le joueur originaire de Malakoff, lequel se sent toujours comme un leader de vestiaire, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc.