FC Nantes - Mercato : accord trouvé pour la sixième recrue estivale !

Poursuivant leur désir de se renforcer, les Canaris restent actifs sur le marché des transferts. Après Marquinhos et Douglas Augusto, le FC Nantes devrait recruter un troisième brésilien.

Adson bientôt Nantais

D’après les informations de Ouest-France, le FC Nantes serait en discussion avec les Corinthians afin de recruter Adson et un accord serait tombé. Le brésilien devrait arriver contre 6 millions et s'engager pour 4 ans. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 41 matchs la saison passée, le milieu de 20 ans tentera d’aider les offensives nantaises. Après Ronaël Pierre-Gabriel, Lamine Diack, Marquinhos, Douglas Augusto et Chidozie Awaziem, qui est attendu en début de semaine prochaine à Nantes, Adson devrait donc devenir la sixième recrue estivale du FCN.

