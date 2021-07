FC Nantes - Mercato : ça chauffe entre Kombouaré et Bayat !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Alors que le FC Nantes a déjà bouclé les arrivées du gardien de Charleroi, Rémy Descamps, et du milieu défensif de Parme, Wylan Cyprien, lors du mercato estival, les tensions monteraient entre l'entraîneur, Antoine Kombouaré, et le directeur sportif officieux des Canaris, Mogi Bayat.

"Kombouaré s'impose face à Bayat"

Questionné sur la vente du FCN, Mohamed Toubache-Ter a confié qu'il n'avait aucune information à ce sujet mais a confirmé que ça chauffait entre Antoine Kombouaré et Mogi Bayat. "Ça chauffe entre le coach et Mogi Bayat ! Kombouaré s’impose face à Bayat et ne veut rien se laisser dicter sur le recrutement", a glissé l'insider sur son compte Twitter.

Nada, en revanche, ça chauffe entre le coach et Mogi Bayat ! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 5, 2021