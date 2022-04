FC Nantes - Mercato : Chirivella justifie sa prolongation chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pedro Chirivella a prolongé ce jeudi son contrat avec le FC Nantes de trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026. Sur le site officiel des Canaris, le milieu de terrain espagnol s'est exprimé sur sa prolongation.

"Je voulais rester ici et le club avait également cette envie"

"Je suis évidemment très content. Ça faisait pas mal de temps qu'on parlait pour prolonger. Je voulais que tout soit acté avant la finale, samedi prochain. (...) Depuis le début je voulais rester ici et le club avait également cette envie. C'était donc très facile de trouver un accord. On a une très bonne fin de saison à jouer et on ne rêve que de remporter la Coupe de France pour rendre tous les supporters heureux."

𝗩𝗮𝗺𝗼𝗼𝗼𝗼𝘀 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼 💛💚



Le @FCNantes est très heureux d’annoncer la 𝚙𝚛𝚘𝚕𝚘𝚗𝚐𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 de contrat de @pedrochb97, pour 3️⃣ saisons supplémentaires 🥰🥰🥰



Le milieu de terrain 🇪🇸 est désormais lié au Club jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🤝 — FC Nantes (@FCNantes) April 28, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur