FC Nantes - Mercato : Chirivella ne s’interdit pas de rester… même en Ligue 2

Pedro Chirivella va marquer son grand retour avec le FC Nantes le week-end. L’Espagnol qui avait initialement décidé de mettre un terme à sa saison pour soigner sa blessure, a finalement décidé d’écourter son passage en dehors des terrains pour tenter de prêter main forte à ses coéquipiers dans cette fin de saison de tous les dangers.

Toujours là en Ligue 2 ?

Questionné sur son avenir en cas de descente, Pedro Chirivella a répondu franchement : « Je ne sais pas. J’ai un contrat ici donc peut-être que oui. On va voir. Il reste des matches. Le plus important, c’est le match de Lille. Moi, ça fait six semaines que je ne joue pas. Je suis très concentré sur ce match »

Si l’Espagnol accepte de rester malgré la descente, il ferait une croix sur une énorme partie de son salaire, aujourd’hui à 100 000€ par mois, et qui pourrait être divisé entre 7 et 10 fois en Ligue 2, conformément à une clause de son contrat.