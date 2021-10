FC Nantes - Mercato : Chirivella offert à toute la Liga !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si vous demandez à n’importe quel supporter du FC Nantes qui il considère comme le leader technique du FC Nantes, la réponse sera unanime : Pedro Chirivella (24 ans). Relancé par Antoine Kombouaré après avoir été mis au placard par Raymond Domenech, le milieu de terrain espagnol a pris une nouvelle dimension cette saison.

Métronome du jeu des Canaris, celui qui avait été recruté par Christian Gourcuff au mercato d’été 2020 a su s’adapter aux exigences de la Ligue 1 où son sens du placement et sa qualité de passe font désormais merveille. Son leadership naturel et sa métamorphose ont même réussi à attirer l’œil en Espagne... où le quotidien madrilène As lui a consacré un portrait très flatteur ce mercredi.

« Pedro Chirivella réalise un début de saison exceptionnel au FC Nantes, où il est arrivé en 2020 de Liverpool qui l’a recruté très jeune, s’enflamme le journaliste Jorge Fernandez Maldonado. L’Espagnol a atteint sa maturité footballistique chez les Canaris et confirme sa dextérité comme architecte de l’équipe. Il irait comme un gant à n’importe quelle équipe de Liga. » Ou comment lancer des rumeurs en vue du mercato hivernal pour un joueur sous contrat jusqu'en en juin 2023 et qui se sent enfin épanoui dans son club...

📹🇪🇸 Pedro Chirivella está cuajando un excepcional inicio de campaña en el Nantes, adonde llegó procedente de un Liverpool que lo fichó muy joven. https://t.co/AqX2qmdhLO — Diario AS (@diarioas) October 20, 2021