FC Nantes - Mercato : Chirivella serait prêt à dire oui à un club espagnol !

L’amour que porte Pedro Chirivella au FC Nantes ne se dément pas. Depuis son arrivée sur les bords de l’Erdre en juillet 2020, le milieu de terrain espagnol se donne corps et âme pour son club de cœur et a été de toutes les batailles depuis près de trois ans et demi. Il n’empêche que l'intéressé a aussi une carrière à mener et qu’un retour au bercail n’est pas à exclure à l’avenir.

« C’est sûr que je reviendrai en Espagne »

Le joueur de 26 ans, qui barre la Une du journal espagnol Super Deporte, n’écarte ainsi pas un come-back au Valence FC, où il évoluait en jeunes avant de partir à Liverpool en 2013. « C’est sûr que je reviendrai en Espagne, a-t-il déclaré. Au Valence FC ? Et pourquoi pas... »

