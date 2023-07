FC Nantes - Mercato : coup de froid pour la piste Mama Baldé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si L'Equipe avait évoqué l'intérêt prononcé du FC Nantes et de Pierre Aristouy pour Mama Baldé (27 ans), il semblerait que la piste menant au Guinéen a fait long feu... Et pas seulement à cause de la somme folle réclamée par le club aubois (entre 8 et 10 M€) pour lâcher son buteur.

La CAN, un frein à la piste Baldé

En effet, si l'on en croit Jean-Marcel Boudard (Ouest-France), les Canaris auraient décidé de mettre la piste Mama Baldé de côté en estimant que trop de ses offensifs actuellement sous contrat étaient concernés par la CAN en janvier-février 2024 (Mohamed, Simon, Ganago, Delort).

Le FC Nantes avancerait sur d'autres profils pour amener de la diversité à son attaque...

