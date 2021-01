FC Nantes – Mercato : Dabo, les vraies raisons de son départ à la Juventus

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Hier, le FC Nantes a acté le prêt avec option d'achat d'Abdoulaye Dabo (20 ans). Le prometteur milieu de terrain a rejoint la Juventus de Turin pour six mois et devrait plier définitivement bagage ensuite sur un nouveau bail de trois saisons en Italie. L'épilogue d'un nouveau gâchis au sein de la formation de la Jonelière.

Ouest-France explique ce qui a poussé Abdoulaye Dabo à céder enfin aux sirènes de la Juve (après avoir refusé une première offre en 2017). S'il avait d'abord opté pour laisser une chance à son club formateur et qu'il avait même éconduit des clubs de Ligue 2 en 2018 pour tenter de faire son trou au FCN, l'enfant de Bellevue a finalement été lassé de voir les entraîneurs respectifs passer (Cardoso, Halilhodzic, Gourcuff...) et de rester éternellement à quai.

Le Covid, Pirlo, son positionnement... La Juve arrive au bon moment

Le Covid-19 et l'absence de compétition avec la réserve du FC Nantes a eu raison de sa patience. En Italie, Abdoulaye Dabo sait qu'il part dans un premier temps jouer avec l'équipe U23 de la Juve en Série C mais dans un championnat qui ne s'est pas mis en pause à cause du virus. Il sait aussi que l'entraîneur de l'équipe fanion Andrea Pirlo a un œil sur la « Primavera », davantage en tout cas que ses prédécesseurs à Turin.

Les français Ntenda et Nzouango sont régulièrement appelé aux entraînements et sur la feuille de match aux côtés de Cristiano Ronaldo. D'autres, un peu moins jeunes (Frabotta et Kulusevski) cumulent des minutes. Un motif d'espoir pour Dabo qui retrouvera également son vrai poste de milieu axial en Italie. « La position dans laquelle il avait séduit la Juve lors du Mondial de Montaigu, en 2016 », rappelle Ouest-France.