FC Nantes - Mercato : Dabo, un départ qui va en appeler d'autres

La nouvelle est tombée en début de soirée mais elle était attendue depuis plusieurs jours : Abdoulaye Dabo a été prêté par le FC Nantes jusqu'à la fin de la saison. Le contrat prévoit une option d'achat de 1,5 M€ plus des bonus. Selon Jean-Marcel Boudard, les Bianconeri suivaient le milieu de terrain de 19 ans depuis plus 2017 et ils devraient lui proposer un bail de trois saisons en juin.

Mendy et Basila pourraient partir libres

Pour les Canaris, il s'agit d'un véritable gâchis. Car Dabo, pur produit de la Jonelière, n'a jamais véritablement eu sa chance en équipe première alors qu'il est le plus jeune Canari à être devenu professionnel (c'était en 2016 et il avait 16 ans). Miguel Cardoso l'avait titularisé à deux reprises lors de son court mandat en 2018 et ça avait été tout. En dehors de quelques participations aux séances d'entraînement des pros, Dabo avait été confiné à la réserve, voyant des joueurs moins doués que lui être engagés par Waldemar Kita.

Ce coup dur porté à la formation du FC Nantes ne devrait pas être le dernier. En effet, Batista Mendy (20 ans) et Thomas Basila (21 ans) ont refusé de prolonger leur bail et sont placardisés par la direction, ce qui devrait conduire à un départ libre en fin de saison…