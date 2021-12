FC Nantes - Mercato : de nouvelles signatures avant l’arrivée du Collectif Nantais ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les supporters du FC Nantes ont déclenché le compte à rebours. Le mois dernier, on a ainsi cru comprendre qu’une offre de rachat en lien avec le Collectif Nantais serait formulée à Waldemar Kita pour leur club de cœur.

On parlait alors d’une proposition ferme d’ici à la fin de l’année civile, soit le 31 décembre prochain à minuit. Depuis, rien ne filtre si ce n’est que plusieurs jeunes joueurs du FC Nantes viennent de signer leur contrat professionnel. Les prometteurs Lohann Doucet et Mohamed Achi ont ainsi paraphé leur contrat au FC Nantes cette semaine... et pourraient ne pas être les derniers sur la liste ?

« Les signatures de contrat pro s’accélèrent en cette fin d’année... Il y en aura d’autres... Le CN va avoir une base de jeunes importante », a récemment glissé le compte Twitter Le prophète du ballon rond, spécialisé sur le FC Nantes. Celui-là même qui a évoqué cette fameuse offre de rachat préparée en secret...

Le CN va avoir une base de jeunes importante 😏🙃https://t.co/pDg3ND0ZiO — Le prophète du ballon rond (@PropheteRond) December 9, 2021