FC Nantes : Delort justifie son choix, Kombouaré remercie les Kita pour le mercato

Son choix

Andy Delort : "Déjà le coach, on a beaucoup échangé. On était sur les mêmes valeurs. J'ai donné ma parole au club et au coach."

La finale au Stade de France a-t-il joué dans son choix ?

Andy Delort : "Bien sûr, on connait le public et son impact. Évidemment, ça a penché dans la balance."

Le FC Nantes

Andy Delort : "C'est un club historique. Je connais très bien le stade."

Le bilan du mercato hivernal

Antoine Kombouaré : "J'ai fait des demandes et toutes mes demandes ont été acceptées durant ce mercato."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel du FC Nantes.