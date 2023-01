FC Nantes - Mercato : Delort, Hadjam, Mollet... Bayat éjecté, les bons coups pleuvent au FCN !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Sur ces dernières heures, le FC Nantes a accéléré de manière spectaculaire sur son Mercato d'hiver. En plus de Florent Mollet (Schalke 04) et d'Andy Delort (OGC Nice) dont les signatures sont attendues pour le début de la semaine prochaine au plus tard, les Canaris ont récupéré le latéral gauche Jaouen Hadjam (19 ans), l'un des plus sûrs espoirs du Paris FC.

Le départ de Bayat a débloqué certaines pistes

Un recrutement d'une qualité inhabituel pour le club ligérien qui s'explique par un facteur selon le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard : la mise en retrait « d'un seul homme » (Mogi Bayat), l'agent qui était jusqu'à présent éminence grise du FC Nantes et paralisait bien des dossiers.

Concernant Andy Delort, dont le dossier est géré par John Valovic-Galtier (Score Agencies), il est évident que le deal n'aurait pu se faire avec le fonctionnement précédent du FC Nantes. Cette « prise de guerre » est d'ailleurs la marque de la victoire d'Antoine Kombouaré sur Mogi Bayat même si certains assurent que l'agent franco-iranien a joué un rôle sur le retour en France de Florent Mollet.