FC Nantes - Mercato : Delort n’aura pas sa vengeance contre l’OGC Nice

FC Nantes - INFO BUT!

Andy Delort a certainement regretté le calendrier de la phase retour de la Ligue 1 et noté la date du 12 mars. Ce jour-là, son nouveau club, le FC Nantes, accueillera l'OGC Nice à la Beaujoire. L'occasion parfaite pour le buteur de se venger des Aiglons, avec qui l'aventure s'est mal terminée. Seulement, ce jour-là, Delort sera en tribunes, et ce ne sera pas à cause d'une blessure ou d'une suspension.

En effet, selon Nice-Matin, les dirigeants des Aiglons ont pris grand soin d'intégrer une clause dans le contrat de transfert de leur ancien joueur : il ne pourra pas affronter ses anciennes couleurs cette saison. Ce sera bon pour 2023-24 mais d'ici là, Delort ne pourra jouer contre l'OGCN. Dommage car, vu ce qu'il a déclaré en conférence de presse, on imagine qu'il aurait été très motivé...