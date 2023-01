FC Nantes - Mercato : Delort règle ses comptes avec Nice, coup dur avant l’OM ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Andy Delort est enfin un joueur du FC Nantes ! Après plusieurs semaines de rebondissements en tout genre, l’attaquant de 31 ans a signé chez les Canaris hier midi et n’a pas tardé pour régler ses comptes avec la direction de l’OGC Nice.

« Je suis parti de Montpellier à Nice (en août 2021) exactement pour le même salaire, a-t-il rappelé en conférence de presse. En fin de saison dernière, le club a commencé à évoquer des choses, des paroles n’ont pas été tenues. On en revient toujours au même : j’ai une parole et quand on trahit, ça me fait mal au cœur et je n’arrive pas à faire semblant, donc voilà. »