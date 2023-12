FC Nantes – Mercato : deux cadors allemands déboulent sur Jaouen Hadjam

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Arrivé l’hiver dernier au FC Nantes en provenance du Paris FC (L2) pour 300 000€, Jaouen Hadjam (20 ans) songe déjà à quitter les Canaris. Il faut dire que l’international algérien (2 capes) – sous contrat jusqu’en juin 2027 - a très peu joué cette saison sous Pierre Aristouy et Jocelyn Gourvennec (105 minutes en 8 apparitions).

Le Bayer et Stuttgart le veulent !

Désireux de plier bagage définitivement, Hadjam a confié ses intérêts à l’agence allemande Rogon il y a peu … et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela semble porter ses fruits. Si on savait déjà que l’Union Berlin était sur les rangs pour accueillir le latéral gauche originaire de Paris, le média algérien L’Expression a ajouté deux nouveaux noms (et pas des moindres !) à la liste des clubs intéressés : le VfB Stuttgart et le Bayer Leverkusen, actuel leader de Bundesliga.

Reste à savoir si l’un de ces clubs formalisera son intérêt avec une offre concrète …

