FC Nantes, LOSC - Mercato : deux clubs de Premier League font les yeux doux à Blas

Auteur de 8 buts en 21 matchs disputés depuis le début de la saison, le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, a réalisé une première partie de saison de haute facture. De quoi attirer les convoitises du LOSC.

Mais le champion en France en titre n'est pas le seul à s'intéresser à l'ancien joueur de l'En Avant Guingamp. En effet, Newcastle et Watford seraient également sur le coup et pourraient passer à l'attaque cet hiver pour le recruter, selon les informations du Daily Star. Pour rappel, le président des Canaris, Waldemar Kita, a fixé le prix de départ de Ludovic Blas à 20 millions d'euros.

Watford & Newcastle are in transfer talks with Nantes attacker Ludovic Blast.



The Frenchman has scored eight goals so far this campaign in all competitions, and last season he enjoyed a rich total of 11.



[ Via @DailyStar_Sport ]#Watfordfc 🟡⚫️ pic.twitter.com/ity6Ul2Pnp