FC Nantes - Mercato : deux joueurs, dont un Rennais, ont validé le transfert de Pierre-Gabriel chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Peu probable, au moment de son départ de l'ASSE, en juin 2018, que Ronaël Pierre-Gabriel ait pu imaginer connaître un tel nombre de clubs. Et ils sont nombreux, le latéral droit étant ainsi passé par Monaco, Mayence, Brest, Strasbourg et l'Espanyol Barcelone.

Coco et Blas déterminants

C'est donc de la stabilité qu'il cherche désormais, bien décidé à s'installer sur la durée au sein de l'effectif du FC Nantes. Arrivé lors du mercato estival, il s'est depuis illustré en répondant présent et en se confiant à nos confrères de France Bleu Loire Océan sur les dessous de sa signature.

"C'était une grosse opportunité pour moi de venir ici. Mon passage en Espagne ne s'est pas très bien passé, on va dire. Pourtant, j'aurais bien aimé rester là-bas parce que j'aime beaucoup la Liga mais avec mon entourage, on a privilégié un retour en France, dans un championnat que je connais très bien." Marcus Coco, avec qui il a joué en Espoirs et qui a tapé la balle quelques années plus tôt avec son cousin à Aubervilliers, lui a parlé d'un vestiaire uni. Ludovic Blas, qu'il a connu en région parisienne aussi. "Leurs échos se sont confirmés à mon arrivée."

