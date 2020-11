FC Nantes - Mercato : Diego Carlos met en lumière une erreur historique de Kita

Diego Carlos (27 ans) peut faire la fierté du FC Nantes. Mardi, le défenseur central du FC Séville a connu sa première convocation avec le Brésil, ce qui a eu le don d’être très relayé par la communauté nantaise via Twitter.

🌎 Diego Carlos se estrena en una lista de la selección brasileña para la doble cita de la 'canarinha' ante Venezuela y Uruguay. 🇧🇷⚽️#SevillaFC #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 3, 2020

Monterrubio avait déniché Carlos

« Quelle joie dans cette actualité sinistre de voir que le plus beau rêve de Diego Carlos est en train de se réaliser, a réagi Anthony Brulez de France 3. Un excellent joueur doublé d’une personnalité adorable. Merci Olivier Monterrubio d’avoir recruté ce grand défenseur au FC Nantes. » Grégory Jullian, de France Bleu, partage ces pensées positives mais accentue le trait sur le flair de Monterrubio dans ce dossier ficelé à l'été 2016. « Une pensée pour Olivier Monterrubio. L'ancien joueur et recruteur du FC Nantes avait vu juste en le faisant venir sur les bords de l'Erdre », fait remarquer notre confrère de France Bleu.

Conceição a emporté la cellule recrutement du FCN

Les deux journalistes rappellent ainsi un tournant brutal pris par Waldemar Kita, qui a mis fin à sa collaboration avec Monterrubio et sa cellule de recrutement à l’arrivée d’un certain Sergio Conceiçao fin 2016. « Je n’étais pas demandeur, mais le FC Nantes est venu me chercher, déclarait ainsi l’ancien attaquant des Canaris en mars 2019. Cela s’est arrêté avec l’arrivée de Sergio Conceicao qui ne souhaitait pas une cellule de recrutement, donc la famille Kita a sauté sur l’occasion pour nous faire sauter du club. » Aujourd’hui, il sera donc difficile de mettre la main sur un talent tel que Carlos. À moins que Mogi Bayat...