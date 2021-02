FC Nantes - Mercato : Domenech saborde la botte secrète de Kita

L’histoire d’amour entre Waldemar Kita et Raymond Domenech n’aura pas duré très longtemps. A peine un peu plus d’un mois après son arrivée au FC Nantes, le technicien de 69 ans semble déjà bien éloigné du président des Canaris.

Dimanche soir, l’insider Emmanuel Merceron a fait notamment savoir que l’idylle était finie depuis quelques jours. L’ancien sélectionneur des Bleus, coupable de quelques approximations en interne, continue pourtant d’afficher son optimisme en public. Mieux, il a carrément balayé l’hypothèse de recruter le dernier jour du mercato, stratégie pourtant favorite de Kita et son acolyte Mogi Bayat.

Domenech ne veut pas entendre parler du panic buy cher à Kita

« Les achats ‘panique’, ce n’est pas moi, a expliqué Domenech en conférence de presse après la défaite devant l’AS Monaco (1-2). Je préfère m’appuyer sur ceux qui sont là. Ils ont montré quelque chose. Ce n’est pas en allant chercher quelqu’un qui ne joue pas ailleurs qu’on apportera un plus maintenant. Ces arrivages de dernier instant… Il faut vraiment être sûr, l’avoir vu, travaillé, préparé avant. Au dernier moment, comme ça, j’ai du mal à y croire. Et en plus, ça met toujours le club en difficulté. »