Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Un retournement de situation inattendu. Même si avec le FC Nantes, lors de chaque mercato estival, il faut se méfier de tout. Alors que tout semblait ficelé et que Chidozie Awaziem devait effectuer son retour chez les Canaris en provenance de Boavista, France Bleu nous informe que le transfert est quasiment abandonné ! En cause, des négociations trop longues et la volonté du club portugais d'aligner le joueur jusqu'aux toutes dernières heures du mercato.

Fin du dossier Kouamé

Le FC Nantes aurait donc abandonné le dossier. Et devra vite oublier celui menant à l'attaquant de la Fiorentina, Christian Kouamé. Toujours selon le même média, le club italien souhaiterait désormais conserver son joueur et aurait donc dit non au décideurs nantais.

Podcast Men's Up Life