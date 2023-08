FC Nantes - Mercato : Douglas Augusto et Marquinhos sont Nantais (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes prend l'accent brésilien. Le club vient d'annoncer les arrivées de Douglas Augusto et Marquinhos, en provenance du PAOK Salonique et Arsenal. Le milieu de terrain signe définitivement jusqu'en 2027 tandis que le jeune ailier est prêté une saison par les Gunners. Le deux joueurs ne seront pas trop dépaysés par le maillot jaune et vert...

Le FC Nantes officialise Douglas Augusto et Marquinhos

Podcast Men's Up Life