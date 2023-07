FC Nantes - Mercato : Drouet a dynamité le marché, plusieurs arrivées sont programmées !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes tarde à débuter son mercato dans le sens des arrivées. Si Pierre Aristouy a déjà vu partir Andy Delort et Ludovic Blas, il a pu voir hier contre Laval (0-3) que son effectif à date n’était pas complet. Pour remédier à cette lacune avant de démarrer la saison prochaine, l’ancien Lorientais Baptiste Drouet a été recruté à la tête de la cellule de recrutement du FC Nantes et met déjà du cœur à l’ouvrage.

Les premières arrivées dans les 10 jours ?

« Les pistes se multiplient (à quasi tous les postes recherchés) depuis l'arrivée de notre Chief Scout. On peut espérer les premières arrivées dans les 10 jours, estime l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. Volonté de ne plus attendre fin aout pour avancer. (enfin). Attendons tout de même que tout se concrétise avant de se réjouir, car l'effectif est vraiment en CHANTIER à l'heure où on se parle. »

