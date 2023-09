FC Nantes - Mercato : Duverne pousse une promesse des Canaris dehors, la L1 est sur les rangs !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

L’effectif du FC Nantes aura été particulièrement renouvelé cet été et cela peut encore bouger d’ici à ce soir minuit. Jusque-là, huit joueurs sont partis et huit éléments sont arrivés. Le dernier en date se nomme Jean-Kévin Duverne et pourrait pousser un joueur au départ : Jaouen Hadjam.

Ndilu au Luxembourg, Hadjam vers la sortie ?

Recruté au même poste de latéral gauche en janvier quand Quentin Merlin était blessé, le joueur de 20 ans pourrait filer dès cet été. Selon Foot Mercato, l’intéressé dispose encore de touches en Ligue 1 et en Bundesliga. Par ailleurs, Bridge Ndilu quitte le FC Nantes pour rallier le FC Swift Hesperange (Luxembourg).

Bridge Ndilu quitte le FC Nantes.



Le FC Nantes et le Football Club Swift Hesperange (BGL Ligue, Luxembourg) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Bridge Ndilu.



Le FC Nantes souhaite tout le meilleur à Bridge pour la suite de sa carrière ! — FC Nantes (@FCNantes) September 1, 2023

