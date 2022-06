FC Nantes - Mercato : écœuré, Kombouaré a pris une décision radicale avec M'Changama !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Youssouf M'Changama sera-t-il la première recrue estivale du FC Nantes ? La semaine dernière, tout semblait en ordre de marche pour voir débarquer l’ancien capitaine de l’En Avant de Guingamp sur les bords de l’Erdre.

Sa visite médicale pourrait même être programmée cette semaine après avoir réglé tous les détails au sujet de son futur contrat chez les Canaris. En fin de contrat cet été, le milieu offensif de 31 ans aux 15 passes décisives et 9 buts la saison dernière n’a néanmoins encore rien signé à ce jour.

Pire, Foot Mercato affirme ce matin que qu’ « il y a de fortes chances qu'il ne débarque jamais sur les bords de l'Erdre. Selon une source interne du club, la cellule de recrutement a émis des doutes sur le joueur auprès d'Antoine Kombouaré, qui n'est plus convaincu et s'est donc résigné à ne plus le recruter sauf incroyable retournement de situation. »

Info : Alors que tout semblait bouclé pour son arrivée à Nantes, Youssouf N'Changama s'éloigne. Le profil du 2e meilleur passeur de L2, libre de tout contrat, ne fait plus l'unanimité au sein du club. https://t.co/7nT9GqsVnh — Sébastien Denis (@sebnonda) June 14, 2022

