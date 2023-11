FC Nantes - Mercato : éjecté, un ancien de la maison règle ses comptes avec les Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Aucun supporter du FC Nantes n’a oublié Abdoulaye Touré. Né à Malakoff et formé au FC Nantes, l’ancien capitaine des Canaris a été écarté du groupe professionnel par Antoine Kombouaré, puis renvoyé aux entraînements de la réserve. Après avoir disputé 162 matches, il n’a toujours pas digéré cette fin de parcours chaotique.

« Je l’ai encore à travers de la gorge. Je ne pense pas avoir mérité cette fin-là. C’est le foot en général. J’ai été sorti du groupe et renvoyé en réserve, c’est ce qui a été le plus difficile, a-t-il tonné dans Ouest France. J’aurais aimé un peu plus de soutien de la direction dans cette période et par rapport à cette décision. Que ce soit à l’équipe ou même au club, j’ai quand même rendu pas mal de services. Quand ils ont reçu des offres et ne m’ont pas laissé partir, j’aurai pu faire des grèves pour forcer la porte et j’ai toujours dit que je ne voulais pas aller au clash. On m’a aussi très souvent demandé de monter au front face aux supporters. Et tout cela n’a pas été pris en compte. »

« Le gros problème du club, c’est l’instabilité »

Au Havre, l’ancien capitaine du FC Nantes a rebondi avec brio et peut porter un regard plus lucide et distancié sur la gestion de son club formateur. « Le gros problème du club, c’est l’instabilité. Je l’ai connue et cela n’a pas changé. Il manque un réel projet sportif, concret et bien défini. On ne peut pas jouer pendant deux ans une finale de Coupe de France et jouer le maintien dans la foulée. Tout cela n’est pas cohérent, a-t-il taclé. Ça part de la formation jusqu’au choix du coach. Dans le groupe, combien de joueurs sont formés au club ? Aujourd’hui, seul Quentin (Merlin) joue. Ce n’est pas normal qu’un seul joueur évolue dans l’équipe pro. Des fois, il faut savoir repartir de zéro. Ça sera peut-être difficile les premières années, mais le club s’appuiera alors sur un socle bien solide pour réaliser de belles choses. C’est toujours mieux que du bricolage, année après année, qui ne donne aucun horizon. »

C’est en enfant de Nantes qui revient à la Beaujoire dimanche. Avec une renaissance à confirmer et un petit esprit de revanche…



