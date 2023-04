FC Nantes – Mercato : Favard lâche une bombe, un crack de L1 ciblé par l'OM et Rennes visé ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Désireux de quitter le FC Lorient l'été prochain, à un an de la fin de son contrat, Enzo Le Fée (23 ans) intéresse du très beau monde. C'est donc une information des plus surprenantes qu'a lâché Gilles Favard, ancien dirigeant du FC Nantes, longtemps proche de Waldemar Kita et désormais consultant à L'Equipe : les Canaris seraient dans la course et même très bien placés pour accueillir le milieu offensif de l'équipe de France Espoirs.

Alors que plusieurs clubs allemands (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort) sont sur les rangs, que le nom d'Enzo Le Fée circule à l'OM ou encore à Rennes et que Foot Mercato annonce que le FC Lorient réclamera entre 25 et 30 M€ pour son joueur, il paraît assez surprenant de voir Nantes coiffer tout le monde au poteau mais bon …

Enzo Le Fée regardera en premier le projet sportif

Il y a quelques jours, après France – Espagne Espoirs (0-0), Enzo Le Fée s'était dit ouvert à tout : «Je ne ferme aucune porte. Que cela soit Rennes ou d’autres clubs de Ligue 1, ce sera surtout le projet sportif qui m’intéressera en premier. Comme je l’ai dit, je ne ferme aucune porte. Je peux très bien partir à l’étranger comme rester en France ».

Toujours bien informé sur le FC Nantes malgré son départ il y a plusieurs années, Gilles Favard a-t-il eu un scoop sur le dossier ? Ou s'agit-il d'un poisson d'avril bien gras de l'ancien dirigeant ? Après tout, les Canaris vont bien chercher un nouveau maître à jouer alors que Ludovic Blas dispose d'un bon de sortie pour quitter le club cet été.