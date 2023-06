FC Nantes - Mercato : fin de la piste OM pour Blas ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Sous contrat jusqu'en 2024, Ludovic Blas va quitter le FC Nantes cet été. Le milieu offensif a envie de changer d'air après quatre saisons en Loire-Atlantique qui l'ont vu grandir. Et les Canaris ont tout intérêt à le vendre maintenant pour ne pas le voir partir gratuitement dans un an. Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt, notamment le Stade Rennais, l'OM et des écuries étrangères. Mais a priori, la nomination de Marcelino comme nouvel entraîneur du club phocéen ne constitue pas une bonne nouvelle pour Blas.