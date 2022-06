FC Nantes – Mercato : Franck Kita explique pourquoi le FCN n’a pas encore recruté

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Franck Kita s’est exprimé devant la presse ce mercredi aux côtés d’’Antoine Kombouare. Pour lui, il n’y a pas lieu de s’inquiéter du fait que le FC Nantes n’ait encore enregistré aucune recrue tout en ayant perdu quelques éléments dont Randall Kolo Muani.

« Le mercato est long et je trouve que le marché ne bouge pas beaucoup. On s’active sur un certain nombre de pistes et je suis sûr que ça va aboutir rapidement » a déclaré le fils du président Waldemar Kita.

Milik de nouveau sur la table

Une des pistes les plus notables des Canaris se trouve être le buteur de l’OM Arkadiusz Milik. Kombouare et Kita ont entretenu un peu d’espoir : « Vous imaginez bien que l’on ne peut pas rebondir sur un nom. On ne va pas rebondir sur untel ou untel. Mais qui n’aime pas Milik ? Tout le monde aime Milik. C’est un super joueur Milik. Mais il y a une nuance entre l’aimer et en rêver »

Pas de panique du côté de nantes, les dirigeants ont la ferme intention de réussir des mouvements pour préparer cette saison avec l’Europa League, la question

🎙️🔰 "Le mercato est long et je trouve que le marché ne bouge pas beaucoup. On s’active sur un certain nombre de pistes et je suis sûr que ça va aboutir rapidement", assure Franck Kita, directeur général délégué du #FCNantes. #FBSport #Ligue1 pic.twitter.com/JwkW56hqZZ — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) June 29, 2022

Yann Noailles

Rédacteur

